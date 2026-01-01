☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de maturat cu post de conducere KM 125/130 R G+KSSB 03002180 | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher gri, cu volan și perie rotativă frontală, design robust și roți mari.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 125/130 R G+KSSB

    Cod produs: 0.300-218.0