Masina de maturat industriala KM 130/300 R Bp robusta, complet hidraulica, fara emisiuni si angrenata pe baterii este potrivita pentru utilizari extreme in industriile cu materiale de constructii, metalurgice sau de turnatorie precum si in toate celelalte domeniile cu murdariri intensive. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaririle fine cat si mizeria dura. Grinda cilindrica se adapteaza denivelarilor de pe podele si reduce astfel uzura aparatului la un minim. Grinda principala poate fi schimbata in doar cateva momente si fara scule. in cazul transportului recipientul pentru mizerie se inchide automat. Doua filtre plane tip evantai cu pozitie orizontala sunt responsabile ca si in conditii de praf intens aerul sa ramana curat. Curatarea filtrelor se face prin apasarea unui buton prin foarte eficientul declansator dual. Filtrul este foarte accesibil si poate fi schimbat usor si fara unelte. si motorul este usor accesibil. Functiile de baza sunt usor de manuit prin conceptul de operatiuni EASY printr-un buton rotativ.

Raclete duble Curatare foarte eficienta a filtrului Se poate opera de la buton Filtru de tip evantai Manipulare confortabila si buna accesibilitate Polistiren ce poate fi spalat Durata mare de viata Concept de operare simpla Simplu de utilizat Timp de invatare scurt Protectie fiabila impotriva operarii eronate Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior Rezultate optime de maturare Uzura redusa a periilor Adaptare optima la diferite suprafete Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri Golire simpla si sigura a materialului maturat Ridicare recipient pana la 1,42 m Principiul fărașului Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere Generare redusa de praf. Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare La cerere cu doua maturi laterale Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale Fara necesar de intretinere Fara uzura Extrem de rezistent