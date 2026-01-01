Masina de maturat cu post de conducere KM 130/300 R Bp Pack 11861290 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.186-129.0
Angrenaj
Electric
Tracțiune
Motor CC
Putere de antrenare (V / kW)
36 / 5
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
9100
Lățime de lucru (mm)
1000
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
1300
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1550
Capacitatea bateriei (Ah)
360
Tensiunea bateriei (V)
36
Durata de funcționare a bateriei (h)
2
Recipient murdărie (l)
300
Capacitate de urcare (%)
12
Viteza de lucru (km/h)
7
Suprafata filtrare (m²)
5.5
Greutatea cu accesorii (kg)
840
Greutate, gata de funcționare (kg)
1300
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
2040 x 1330 x 1430
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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Domenii de utilizare