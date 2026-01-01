Masina de maturat-aspirat industriala KM 130/300 R Classic este dotata pentru utilizari solicitante in domeniul materialelor de constructie, al prelucrarilor metalice si in alte domenii industriale ce produc mari cantitati de reziduuri. Maturatorul cu post de conducere poate fi operat comod folosind doar manete. Containerul poate fi golit folosind liftul hidraulic. Capacitatea uriasa a containerului este de 300 L, permitand perioade lungi de folosire neintrerupta. Masina este dotata pentru uz intens in cele mai dificile conditii datorita sasiului metalic cu protectie impotriva coroziunii. Roata hidraulica de ghidaj din spate asigura o buna manevrabilitate si in spatii stramte. O alta dotare este sistemul Flexibil Footprint ce asigura rezultate optime de curatare pe diferite tipuri de suprafete- si acestea cu uzura minima a periilor. In caz de interventii tehnice pentru reparatii sau intretinere, toate componentele sunt usor accesibile. Rotile standard din cauciuc dur fac curatarea posibila pe toate tipurile de teren si elimina intreruperile cauzate de penele de cauciuc.

Roata hidraulica de directie spate cu cauciucuri solide Manevrare usoara chiar si in spatii inguste Functioneaza chiar si pe suprafete ascutite fara intepaturi in cauciucuri Afisaj intuitiv si butoane rezistente pentru utilizare usoara Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie Zona mare de filtrare pentru aspirare fara praf Curatarea prin intermediul vibratiilor motorului Sasiu robust cu protectii multiple la coroziune Poate fi folosit in conditii dificile Aparat si componente rezistente Servisare usoara Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electrica in loc de electronica. Acces usor la toate componentele tehnice Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri Deseurile pot fi eliminate usor, in siguranta si fara niciun contact Ridicarea containerului fara efort pana la 1.52 m Principiul fărașului Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere Generare redusa de praf.