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    Mașină de măturat Kärcher Professional, gri, cu volan, scaun negru și perie rotativă în față.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 130/300 R D Classic

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.186-139.0

    • Viteză mare de lucru și transport
    • Operare simpla prin intermediul manetelor de control
    • Filtru buzunar cu zona mare de filtrare
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