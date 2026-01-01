Masina de maturat industriala KM 130/300 R D este reprezentativa pentru un consum scazut in angrenarea diesel si impresioneaza prin performanta de lucru nemaipomenita. Masina robusta este potrivita pentru utilizari extreme in industriile cu materiale de constructii, metalurgice sau de turnatorie precum si in toate celelalte domeniile cu murdariri intensive. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaririle fine, cat si mizeria dura. Grinda cilindrica se adapteaza denivelarilor de pe podele si reduce astfel uzura aparatului la un minim. in cazul transportului recipientulpentru mizerie se inchide automat. Doua filtre plane tip evantai cu pozitie orizontala sunt responsabile ca si in conditii de praf intens aerul sa ramana curat. Curatarea filtrelor se face prin apasarea unui buton prin foarte eficientul declansator dual. Filtrul este foarte accesibil si poate fi schimbat usor si fara unelte. si motorul este usor accesibil. Functiile de baza sunt usor de manuit prin conceptul de operatiuni EASY printr-un buton rotativ. Un filtru ciclon curata aerul chiar inainte ca acesta sa ajunga in filtrul motorului crescand astfel timpul de asteptare.

Constructie robusta. Cadru complet din otel. Motoare industriale robuste, racite cu apa. Mecanism de tractiune complet hidraulic. Filtru performant pentru timp de utilizare indelungat. Filtru plan tip evantai cu 5,5 mp suprafata de filtrare Curatare eficienta a filtrului prin racleta dubla Pentru maturare fara praf Extrem de simplu de utilizat Concept de operare simpla. Acces facil in cabina. Simplu de intretinut Diferite tipuri de angrenare. Angrenare electrica. Motoare diesel conform standardului industrial. Angrenare cu gaz lichid pentru utilizare in interior si exterior. Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior Rezultate optime de maturare Uzura redusa a periilor Adaptare optima la diferite suprafete Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri Golire simpla si sigura a materialului maturat Ridicare recipient pana la 1,42 m Principiul fărașului Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere Generare redusa de praf. Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare Echipament cu dotari impresionante (de ex. cabina confortabila, instalatie de climatizare, incalzire) La cerere cu doua maturi laterale Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale Fara necesar de intretinere Fara uzura Extrem de rezistent Prefiltru ciclon Perioada crescuta de viata a filtrului de motor Intervale prelungite de intretinere