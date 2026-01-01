Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Mașină de măturat Kärcher cu design robust, dotată cu perie frontală și lumină de avertizare pe un suport vertical.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 130/300 R D

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.186-120.0

    • Viteză mare de lucru și transport
    • Înlocuire ușoară a periei rotative fără unelte
    • Unitate de tracțiune și sistem de măturare complet hidraulic
    Solicită o ofertă