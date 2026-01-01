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    Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R LPG | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher cu scaun, volan și lumină de semnalizare, finisaj gri, pentru utilizare profesională.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 130/300 R LPG

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.186-146.0

    • Viteză mare de lucru și transport
    • Înlocuire ușoară a periei rotative fără unelte
    • Unitate de tracțiune și sistem de măturare complet hidraulic
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