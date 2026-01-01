Masina KM 150/500 R Bp Pack pe baterii, cu sistem de directie cu trei role spate, opereaza cu un nivel redus de zgomot si fara emisii de gaze. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaria fina, cat si murdaria grosiera. Recipientul pentru reziduuri se inchide automat in timpul transportului. Rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si poate fi schimbata rapid, fara scule. Un sistem de maturare reproiectat reduce uzura. Doua filtre plane pliate orizontale purifica aerul, chiar si in conditii de praf intens. Filtrele pot fi curatate prin apasarea unui buton, folosind foarte eficientul declansator dual. Filtrul este usor accesibil si poate fi inlocuit fara unelte. Functiile principale sunt usor de selectat, gratie coceptului EASY Operation.

Actionare cu baterii Operare fara emisii Pentru aplicatii de exterior si interior Nivel de zgomot redus Raclete duble Curatare foarte eficienta a filtrului Se poate opera de la buton Concept de operare simpla Simplu de utilizat Timp de invatare scurt Protectie contra functionarii eronate Filtru de tip evantai Manevrabilitate excelenta si accesibilitate buna Polistiren ce poate fi spalat Durata mare de viata Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior Rezultate optime de maturare Uzura redusa a periilor Adaptare optima la diferite suprafete Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri Golire simpla si sigura a materialului maturat Sistem de evacuare reziduuri inalt la 1,52 m Principiul fărașului Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere Generare redusa de praf. Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare Adaptabilitate la cerintele de curatare individuale Cu o a doua sau a treia perie laterală la cerere Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale Necesita servisare redusa. Fara uzura Durata de viata prelungita