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    Kärcher mașină de măturat cu operator la bord, gri și negru, cu perie frontală, volan, scaun și girofar, pe fundal alb.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 150/500 R Bp

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.186-125.0

    Masina de maturat industriala complet hidraulica: design robust pentru cele mai dificile sarcini (materiale de constructii si metalele, turnatorii, alte unitati cu mult praf).
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