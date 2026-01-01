Masina de maturat cu post de conducere KM 150/500 R Bp Pack 11861300 | Kärcher

Masina KM 150/500 R Bp Pack pe baterii, cu sistem de directie cu trei role spate, opereaza cu un nivel redus de zgomot si fara emisii de gaze. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaria fina, cat si murdaria grosiera. Recipientul pentru reziduuri se inchide automat in timpul transportului. Peria rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si poate fi schimbata rapid, fara scule. Un sistem de maturare reproiectat reduce uzura. Doua filtre plane tip evantai instalate orizontal purifica aerul, chiar si in conditii de praf intens. Filtrele pot fi curatate prin apasarea unui buton, folosind foarte eficientul declansator dual. Filtrul este usor accesibil si poate fi inlocuit fara unelte. Functiile principale sunt usor de selectat, gratie conceptului EASY Operation.

Sistem de filtrare performant Filtru plan tip evantai cu 7 mp suprafata de filtrare Curatare eficienta cu racleta duala Spatiu de lucru confortabil. Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat. Toate indicatiile in campul de vedere. Operare, întreținere și reparare simple Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electrica in loc de electronica. Acces usor la spatiul motoarelor pentru o intretinere rapida si simpla Schimbare fara unelte a valtului de maturare principal si a filtrului plan cu evantai. Mecanism de rulare optional cu 4 roti imbunatateste tractiunea pe suprafetele uleioase si pe terenul denivelat Creste confortul de rulare si siguranta de rulare Ideal pentru utilizare pe suprafete sensibile datorita presiunii scazute exercitate asupra acestora