Masina de maturat cu post de conducere KM 150/500 R Bp Pack 11861300 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.186-130.0Masina de maturat industriala complet hidraulica: design robust pentru cele mai dificile sarcini (materiale de constructii si metalele, turnatorii, alte unitati cu mult praf).
Angrenaj
Electric
Tracțiune
Motor CC
Putere de antrenare (V / kW)
48 / 10
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
12000
Lățime de lucru (mm)
1200
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
1500
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1800
Capacitatea bateriei (Ah)
700
Tensiunea bateriei (V)
48
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Recipient murdărie (l)
500
Capacitate de urcare (%)
12
Viteza de lucru (km/h)
8
Suprafata filtrare (m²)
7
Greutatea cu accesorii (kg)
2690
Greutate, gata de funcționare (kg)
2690
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
2439 x 1720 x 2197
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare