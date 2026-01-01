Masina de maturat industriala KM 150/500 R D este reprezentativa pentru un consum scazut in angrenarea diesel si impresioneaza prin performanta de lucru nemaipomenita. Masina robusta este potrivita pentru utilizari extreme in industriile cu materiale de constructii, metalurgice sau de turnatorie precum si in toate celelalte domeniile cu murdariri intensive. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaririle fine cat si mizeria dura. Peria rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si reduce astfel uzura aparatului la un minim. Rola principala poate fi schimbata in doar cateva momente si fara scule. in cazul transportului recipientul pentru mizerie se inchide automat. Doua filtre plane pliate orizontale sunt responsabile ca si in conditii de praf intens aerul sa ramana curat. Curatarea filtrelor se face prin apasarea unui buton prin foarte eficientul declansator dual. Filtrul este foarte accesibil si poate fi schimbat usor si fara unelte. si motorul este usor accesibil. Functiile de baza sunt usor de manuit prin conceptul de operatiuni EASY printr-un buton rotativ. Un filtru ciclon curata aerul chiar inainte ca acesta sa ajunga in filtrul motorului crescand astfel considerabil durata de viata.

Sistem de filtrare performant Filtru plan tip evantai cu 7 mp suprafata de filtrare Curatare eficienta cu racleta duala Pentru maturare fara praf Spatiu de lucru confortabil. Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat. Toate indicatiile in campul de vedere. Optional: cabine cu incalzire sau climatizare- Operare, întreținere și reparare simple Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electrica in loc de electronica. Acces usor la spatiul motoarelor pentru o intretinere rapida si simpla Schimbare fara unelte a valtului de maturare principal si a filtrului plan cu evantai. Operare cu motorina Intervale lungi de lucru. Motorizare puternica Mecanism de rulare optional cu 4 roti imbunatateste tractiunea pe suprafetele uleioase si pe terenul denivelat Creste confortul de rulare si siguranta de rulare Ideal pentru utilizare pe suprafete sensibile datorita presiunii scazute exercitate asupra acestora Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri Golire simpla si sigura a materialului maturat Sistem de evacuare reziduuri inalt la 1,52 m Principiul fărașului Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere Generare redusa de praf. Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare Echipament cu dotari impresionante (de ex. cabina confortabila, instalatie de climatizare, incalzire) La cerere cu doua si trei maturi laterale Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale Fara necesar de intretinere Fara uzura Extrem de rezistent Prefiltru ciclon Perioada crescuta de viata a filtrului de motor Intervale prelungite de intretinere