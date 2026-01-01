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    Mașină de măturat Kärcher cu design robust, dotată cu perie frontală și lumină de avertizare pe un suport vertical.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 150/500 R D

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.186-124.0

    Masina de maturat industriala angrenata cu motor diesel si complet hidraulica cu directie pe spate in trei roti. Pentru utilizari solicitante in industriile cu materiale de constructii, metalurgie, topitorii si alte sectoare cu cantiati mari de reziduuri.
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