☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de maturat-aspirat KM 150/500 R LPG | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher cu design robust, dotată cu perie frontală și lumină de avertizare pe un suport vertical.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 150/500 R LPG

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.186-147.0