Masina de maturat-aspirat KM 150/500 R LPG | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.186-147.0
Angrenaj
GPL
Tracțiune
Motor în patru timpi
Producator motoare
Kubota
Putere de antrenare (kW)
22
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
18000
Lățime de lucru (mm)
1200
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
1500
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1800
Recipient murdărie (l)
500
Capacitate de urcare (%)
18
Viteza de lucru (km/h)
12
Suprafata filtrare (m²)
7
Greutatea cu accesorii (kg)
1317
Greutate, gata de funcționare (kg)
1317
Greutate cu ambalaj (kg)
1317
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
2540 x 1720 x 1640
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare