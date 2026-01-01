Masina de maturatKM 70/15 C 2-in-1 Classic | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat
Cod produs: 1.517-112.0
Angrenaj
manual
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
2800
Lățime de lucru (mm)
480
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
700
Volum rezervor brut/ net (l)
32 15
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
13.3
Greutate ambalaj (kg)
16.6
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Garanția Legală
Domenii de utilizare