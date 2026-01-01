Masina de maturatKM 70/15 C 2-in-1 Classic | Kärcher

KM 70/15 C 2 în 1 Classic permite curățarea ușoară și comodă a tuturor spațiilor interioare și a zonelor exterioare. Atunci când curățați zone de 100 de metri pătrați sau mai mult, este mult mai eficientă decât o mătură. Greutatea sa redusă și rezistența scăzută la rulare a roților o fac ușor de manevrat și de transportat. Rola de măturat este acționată de roata stângă, asigurând transportul fiabil al deșeurilor în containerul de deșeuri. Peria laterală este proiectată pentru a mătura marginile și colțurile. Atunci când curățați spații deschise, aceasta poate fi pliată în sus, în afara drumului, pentru a reduce generarea nedorită de praf. Peria laterală poate fi reglată pentru a evita uzura și ruperea. Peria laterală dură suplimentară ușurează munca de măturat frunzele. Nu sunt necesare unelte pentru a schimba peria. Containerul pentru deșeuri poate fi îndepărtat și golit cu ușurință. Partea frontală a recipientului pentru deșeuri are o formă astfel încât acesta poate fi așezat în poziție verticală ori de câte ori este necesar. Mânerul de împingere rabatabil poate fi reglat la înălțimea operatorului și se rabatează complet pentru depozitare.

Greutate scăzută Manevrabilitate bună Ușor de transportat, chiar și în sus sau în jos pe trepte. Recipient de reziduuri mare Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului. Containerul pentru deșeuri este autoportant. Perie laterală reglabilă Asigură măturarea optimă a marginilor și colțurilor. Presiunea periei laterale se adaptează pentru curățarea eficientă a diferitelor suprafețe. Poate fi pliat pentru curățarea spațiilor deschise pentru a reduce dispersia prafului. Maner de impingere reglabil Extrem de ergonomic. Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare. Angrenare perie de maturare principala Rola principală de măturat acționată de roțile de transport. Rezultat de măturat uniform. Peria laterală poate fi înlocuită fără unelte Minimizarea efortului de întreținere. Fără oprirea utilajului din cauza lucrărilor de service.