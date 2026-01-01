Cu ajutorul KM 70/15 C Classic, toate spațiile interioare și exterioare pot fi curățate rapid și comod. La curățarea suprafețelor de la 100 m² în sus, este mult mai eficientă decât o mătură. Greutatea redusă și rezistența scăzută la rulare a roților fac aparatul ușor de manevrat și transportat. Rola de măturare este antrenată de roata stângă, ceea ce asigură colectarea fiabilă a murdăriei în container. Peria laterală este concepută pentru curățarea marginilor și colțurilor. În spațiile deschise, aceasta poate fi ridicată pentru a reduce generarea nedorită de praf. Peria laterală este reglabilă pentru a preveni uzura, iar schimbarea ei nu necesită unelte. Containerul pentru murdărie poate fi scos și golit rapid. Partea frontală a containerului este proiectată astfel încât să poată fi așezat vertical atunci când este necesar. Mânerul rabatabil poate fi ajustat pe înălțimea utilizatorului și se pliază complet pentru o depozitare care economisește spațiu a modelului KM 70/15 C Classic.

Greutate scăzută Manevrabilitate bună Ușor de transportat, chiar și în sus sau în jos pe trepte. Recipient de reziduuri mare Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului. Containerul pentru deșeuri este autoportant. Perie laterală reglabilă Asigură măturarea optimă a marginilor și colțurilor. Presiunea periei laterale se adaptează pentru curățarea eficientă a diferitelor suprafețe. Poate fi pliat pentru curățarea spațiilor deschise pentru a reduce dispersia prafului. Maner de impingere reglabil Extrem de ergonomic. Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare. Angrenare perie de maturare principala Rola principală de măturat acționată de roțile de transport. Rezultat de măturat uniform. Peria laterală poate fi înlocuită fără unelte Minimizarea efortului de întreținere. Fără oprirea utilajului din cauza lucrărilor de service.