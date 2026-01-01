☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de maturatKM 70/20 C 2SB Anniversary Edition | Kärcher

    Măturătoare Kärcher cu două perii rotative, un mâner lung și un sac de colectare negru.

    Masina de maturat

    KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition

    Cod produs: 1.517-100.0

    • Măturătoare manuală
    • Lățime de lucru de 980 mm, randament de 3920 m²/h, volum container de 20 l
    • Filtru pentru praf fin, două perii laterale, zonă de depozitare plană
    Solicită o ofertă