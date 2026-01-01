Masina de maturatKM 70/20 C 2SB Anniversary Edition | Kärcher

90 de ani de la Kärcher: măturatorul manual KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition curăță cu două perii laterale și o rolă de măturat. În combinație cu acționarea manuală, curățarea zonelor interioare și exterioare devine simplă și eficientă: performanța zonei a KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition este de nouă ori mai mare decât cu o mătură. Rola de măturat poate fi reglată în șase trepte și, în combinație cu periile laterale infinit variabile, obține un rezultat optim de curățare pe diferite podele. Filtrul folosit face ca măturarea să fie practic fără praf. Un mâner de împingere reglabil pe înălțime și sistemul Home Base pentru transportul echipamentelor suplimentare, cum ar fi găleți și colectoare de gunoi asigură o funcționare ergonomică. Aceasta înseamnă că gunoiul poate fi eliminat împreună cu praful și murdăria într-un singur pas. După terminarea lucrărilor, KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition poate fi depozitat într-un mod economisind spațiu în poziția de parcare. Inclus exclusiv în pachetul de livrare: un colector de gunoi și o pungă de accesorii.

Perie rotativă și perii laterale reglate continuu Presiune de contact reglabilă progresiv pentru rezultate optime de măturat. Reglarea presiunii de contact reduce uzura rolei de măturat. Pentru a proteja periile, peria rolă de măturat și peria laterală pot fi complet degrevate de sarcină. Filtru pentru praf Filtrul de praf curăță eficient aerul evacuat și previne ridicarea prafului în timpul măturatului. Sistemul de filtrare este usor accesibil, pentru inlocuire rapida si usoara. Sistem Home Base Depozitarea convenabilă a echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul. Accesoriile pot fi ținute la îndemână într-un buzunar de pe mânerul de împingere. Recipient de reziduuri mare Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului. Maner de impingere reglabil Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.