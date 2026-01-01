Masina de maturat KM 70/20 C 2SB Go!Further | Kärcher

Mașina de măturat manuală KM 70/20 C Go!Further, o ediție limitată de culoare negră realizată din peste 30% plastic reciclat și dotată cu accesorii exclusive, curăță eficient suprafețele interioare și exterioare cu ajutorul celor două perii laterale și al rolei de măturare. Combinația dintre acționarea manuală și tehnologia avansată face curățarea simplă și performantă, acest model oferind un randament de suprafață de 9 ori mai mare decât cel al unei mături convenționale. Flexibilitatea este asigurată de rola de măturare reglabilă în șase trepte și de periile laterale cu reglaj variabil continuu, care garantează rezultate optime pe diverse tipuri de pardoseli, în timp ce filtrul integrat permite o operare practic fără praf. Confortul utilizatorului este susținut de mânerul de împingere reglabil pe înălțime și de sistemul Home Base, care permite transportul accesoriilor suplimentare, precum o găleată sau un clește pentru deșeuri (litter picker — inclus exclusiv în pachet), facilitând colectarea și eliminarea murdăriei într-o singură etapă. La finalul utilizării, aparatul poate fi depozitat într-un mod compact datorită poziției practice de parcare.

Perie rotativă și perii laterale reglate continuu Presiune de contact reglabilă progresiv pentru rezultate optime de măturat. Reglarea presiunii de contact reduce uzura rolei de măturat. Pentru a proteja periile, peria rolă de măturat și peria laterală pot fi complet degrevate de sarcină. Filtru pentru praf Filtrul de praf curăță eficient aerul evacuat și previne ridicarea prafului în timpul măturatului. Sistemul de filtrare este usor accesibil, pentru inlocuire rapida si usoara. Caracteristici de sustenabilitate Nu necesită energie suplimentară: acționarea manuală permite utilizarea oricând și oriunde. Sistem Home Base Depozitarea convenabilă a echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul. Accesoriile pot fi ținute la îndemână într-un buzunar de pe mânerul de împingere.