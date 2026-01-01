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    Masina de maturat KM 70/20 C 2SB Go!Further | Kärcher

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    Măturătoare Kärcher cu perii rotative și un clește pentru gunoi, prezentate pe un fundal alb.

    Masina de maturat

    KM 70/20 C 2SB Go!Further

    Cod produs: 1.517-123.0

    • Mașină de măturat manuală în ediție limitată pe negru, cu peste 30% plastic reciclat¹⁾
    • Lățime de lucru de 980 mm, randament de 3920 m²/h, volum container de 20 l
    • Filtru pentru praf fin, două perii laterale, zonă de depozitare plană
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.