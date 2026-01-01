Masina de maturat KM 70/20 C 2SB | Kärcher

Mătura manuală KM 70/20 C 2SB curăță cu 2 perii laterale și o rolă de măturat. În combinație cu acționarea manuală, curățarea zonelor interioare și exterioare devine simplă și eficientă: randamentul pe suprafață este de 9 ori mai mare decât în cazul unei mături. Rola de măturat poate fi reglată în 6 trepte și, în combinație cu periile laterale reglabile în mod continuu, obține un rezultat optim de curățare pe diferite tipuri de pardoseli. Filtrul utilizat face ca măturarea să fie practic fără praf. Un mâner reglabil pe înălțime și sistemul Home Base pentru transportul echipamentelor suplimentare, cum ar fi găleți și dispozitive de colectare a gunoiului, asigură o operare ergonomică. Acest lucru înseamnă că deșeurile pot fi eliminate împreună cu praful și murdăria într-un singur pas. Când lucrarea este terminată, KM 70/20 C 2SB poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu în poziția de parcare. Ambalajul atractiv este special conceput pentru punctul de vânzare.

Perie rotativă și perii laterale reglate continuu Presiune de contact reglabilă progresiv pentru rezultate optime de măturat. Reglarea presiunii de contact reduce uzura rolei de măturat. Pentru a proteja periile, peria rolă de măturat și peria laterală pot fi complet degrevate de sarcină. Filtru pentru praf Filtrul de praf curăță aerul evacuat și previne ridicarea prafului în timpul măturatului. Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare. Sistem Home Base Depozitarea convenabilă a echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul. Accesoriile pot fi ținute la îndemână într-un buzunar de pe mânerul de împingere. Recipient de reziduuri mare Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului. Maner de impingere reglabil Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.