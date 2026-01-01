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    Masina de maturatKM 70/25 C BP 2SB | Kärcher

    Măturătoare Kärcher gri cu două perii rotative frontale și mâner negru, pe fundal alb.

    Masina de maturat

    KM 70/25 C BP 2SB

    Cod produs: 1.517-230.0

    • Lățime de lucru de 980 mm, randament de 3920 m²/h, volum container de 20 l