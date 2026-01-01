Masina de maturatKM 70/25 C BP 2SB | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat
Cod produs: 1.517-230.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Angrenaj
manual
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
3920
Lățime de lucru (mm)
480
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
700
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
980
Volum rezervor brut/ net (l)
45 20
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion detașabilă
Tensiune (V)
36
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (h)
max. 2.2 max. 2.7
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
98 138
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
32
Greutate ambalaj (kg)
38.7
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
Manual de utilizare
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