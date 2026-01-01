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    Masina de maturat KM 70/30 C Bp Adv | Kärcher

    Măturătoare Kärcher cu perie rotativă, gri și neagră, cu mâner lung și roți mari.

    Masina de maturat

    KM 70/30 C Bp Adv

    Cod produs: 1.517-212.0