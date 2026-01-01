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    Masina de maturatKM 70/30 C Bp Anniversary Edition | Kärcher

    Măturătoare Kärcher cu două perii rotative, un dispozitiv de apucat și o husă neagră.

    Masina de maturat

    KM 70/30 C Bp Anniversary Edition

    Cod produs: 1.517-200.0

    • Lățime de lucru de 980 mm, randament de 3920 m²/h, volum container de 20 l
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