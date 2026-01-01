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    Masina de maturat-aspirat KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition | Kärcher

    Măturătoare Kärcher profesională neagră, cu perii rotative și mâner ergonomic.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.049-220.0