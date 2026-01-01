Masina de maturat-aspirat KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.049-220.0
Angrenaj
Electric
Propulsie
Motor CC
Putere de antrenare (V / W)
24 / 400
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
3375
Lățime de lucru (mm)
550
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
750
Recipient murdărie (l)
40
Capacitate de urcare (%)
12
Viteza de lucru (km/h)
4.5
Suprafata filtrare (m²)
1.8
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Greutatea cu accesorii (kg)
127.5
Greutate, gata de funcționare (kg)
125
Greutate cu ambalaj (kg)
137.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1430 x 750 x 1190
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Garanția Legală
Domenii de utilizare