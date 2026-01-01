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    Masina de maturat-aspiratKM 85/50 R Bp Pack 2SB | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher profesională, gri, cu scaun negru și perii rotative galbene, pe roți.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 85/50 R Bp Pack 2SB

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.351-128.0

    Mașina de măturat KM 85/50 R Bp Pack este dotată standard cu 2 perii laterale, baterie și încărcător, și impresionează cu o performanță ridicată.
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