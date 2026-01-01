Masina de maturat-aspiratKM 85/50 R Bp Pack 2SB | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.351-128.0Mașina de măturat KM 85/50 R Bp Pack este dotată standard cu 2 perii laterale, baterie și încărcător, și impresionează cu o performanță ridicată.
Tracțiune
Motor CC
Putere de antrenare (V / W)
24 / 1000
Angrenaj
Electric
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
6510
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
6510
Lățime de lucru (mm)
615
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
850
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1085
Capacitatea bateriei (Ah)
115
Tensiunea bateriei (V)
24
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Recipient murdărie (l)
50
Capacitate de urcare (%)
12
Viteza de lucru (km/h)
6
Suprafata filtrare (m²)
2.3
Capacitate de incarcare (kg)
90
Greutatea cu accesorii (kg)
257.1
Greutate, gata de funcționare (kg)
238
Greutate cu ambalaj (kg)
259.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1350 x 940 x 1170
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare