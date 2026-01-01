Masina de maturat-aspiratKM 85/50 R Bp Pack 2SB | Kärcher

Mașina de măturat KM 85/50 R Bp Pack impresionează din toate punctele de vedere. Dimensiunea redusă a acestui model entry-level face, de asemenea, mașina ideală pentru lucrul în spații înguste, aglomerate, în timp ce impresionează în interior și în exterior cu o performanță ridicată a zonei și își poate demonstra punctele forte cu încredere. Două perii laterale rotative cu reglare a vitezei - în dreapta și în stânga mașinii -, un filtru mare de praf pentru lucrul fără praf, un indicator de uzură pe rola principală de măturat care este vizibilă la exterior, precum și o baterie și un încărcător, vin ca standard. Rola oscilantă nu trebuie reajustată și totuși îndepărtează murdăria, lăsând niciun reziduu chiar și pe teren neuniform. Lucrările de întreținere pot fi finalizate cu ușurință. De exemplu, filtrul de praf poate fi curățat convenabil de pe scaun și rola principală de măturat poate fi schimbată fără a fi nevoie de unelte. Datorită sistemului inteligent Home Base este posibil să transportați ustensile suplimentare de curățare.

Concept inteligent pentru container 2 rezervoare pentru colectarea simplă și eliminarea în siguranță a deșeurilor. Containerul pentru deșeuri nu are muchii ascuțite și permite golirea fără a lăsa nici un reziduu în urmă. Roțile pivotante montate pe containerul de reziduuri simplifică manevrarea acestuia în procesul de golire. Sistem de filtrare performant Filtru cutat plat din poliester. Curăţare eficientă, cu racletă dublă. Acționare ergonomică din poziția de operare. Acces la filtru prin capacul cu deschidere largă, fără a fi nevoie de nici o unealtă. Ergonomie inteligentă pentru un nivel ridicat de confort la locul de muncă Fixare inteligentă și ergonomică a elementelor de operare. Reglarea scaunului șoferului fără a fi nevoie de nici o unealtă. Volan reglabil pe înălțime. Sistem Home Base și zone de depozitare integrate Conexiune practică pentru transportul fără complicații a ustensilelor suplimentare de curățare. Transportul comod al, de ex. colector de gunoi, perie, cârpe sau recipiente. Zonă de depozitare de mari dimensiuni în spatele mașinii. Indicator de uzură pentru peria rotativă principală Poate fi vizualizată ușor și comod din exterior. Determinarea precisă a momentului înlocuirii. Perie laterală de răsucire Protejează peria laterală împotriva deteriorării. Design fiabil şi robust. Reduce costurile de întreţinere şi reparații. Formă compactă pentru o maximă manevrabilitate Manevrabilitate excelentă a mașinii. De asemenea, ideală pentru zonele aglomerate și înguste. Posibilitatea de a conduce prin uși cu deschidere normală (90 cm). Reglarea vitezei pentru peria laterală Pentru adaptarea vitezei periei laterale la tipul și volumul respectiv de murdărie. Reduce orice eliberare a prafului. Perie rotativă principală de măturare suspendată Nu este necesară reglarea în urma uzurii. Preluare excelentă a murdăriei, chiar și în cazul denivelărilor. Concept de operare extrem de simplu Rola de măturat și periile laterale pot fi pornite și oprite convenabil folosind pedala. Mișcările înainte și înapoi pot fi selectate și reglate comod cu ajutorul unui comutator selector. Reglarea volumului de aspirare pentru măturarea suprafețelor umede.