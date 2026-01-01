Masina de maturat actionate prin impingere KM 85/50 R Bp 13511270 | Kärcher

Modelul nostru de bază KM 85/50 R Bp Pack impresionează cu echipamentele excelente pentru o mașină de măturat cu post de conducere din această categorie de preț. Bateria și încărcătorul sunt livrate în mod standard, la fel și peria laterală rotativă cu turație reglabilă, un filtru mare de praf pentru lucrul fără praf și un indicator de uzură pentru cilindrul principal de măturare, care poate fi citit din exterior. Designul extrem de compact al acestei mașini asigură un nivel ridicat de manevrabilitate, ceea ce permite, de asemenea, utilizarea sa în special în zone înguste și aglomerate. În plus, mașina are performanțe impresionante de suprafață în zonele de la interior și cele de la exterior și este extrem de ușor de operat. Operațiile de întreținere, cum ar fi schimbarea periei principale de măturare, pot fi efectuate fără unelte. Peria mobilă nu trebuie niciodată reglată suplimentar, și totuși îndepărtează murdăria de pe podelele neuniforme fără a lăsa reziduuri. De asemenea, părțile interioare ale mașinii pot fi accesate cu ușurință, fără unelte, printr-un capac cu deschidere largă. Operatorul poate curăța în mod convenabil filtrul de praf stând pe scaun. Mulțumită sistemului nostru integrat Home Base, ustensilele suplimentare de curățare pot fi transportate la fel de comod.

Concept inteligent pentru container 2 rezervoare pentru colectarea simplă și eliminarea în siguranță a deșeurilor. Containerul pentru deșeuri nu are muchii ascuțite și permite golirea fără a lăsa nici un reziduu în urmă. Roțile pivotante montate pe containerul de reziduuri simplifică manevrarea acestuia în procesul de golire. Sistem de filtrare performant Filtru cutat plat din poliester. Curăţare eficientă, cu racletă dublă. Acționare ergonomică din poziția de operare. Acces la filtru prin capacul cu deschidere largă, fără a fi nevoie de nici o unealtă. Ergonomie inteligentă pentru un nivel ridicat de confort la locul de muncă Fixare inteligentă și ergonomică a elementelor de operare. Reglarea scaunului șoferului fără a fi nevoie de nici o unealtă. Volan reglabil pe înălțime. Sistem Home Base și zone de depozitare integrate Conexiune versatilă și practică pentru transportul simplu al altor ustensile de curățare. Pentru transportul simplu de colector de gunoi, perie, cârpe sau un container suplimentar, de exemplu. Zonă de depozitare de mari dimensiuni în spatele mașinii. Indicator de uzură pentru peria rotativă principală Poate fi vizualizată ușor și comod din exterior. Determinarea precisă a momentului înlocuirii. Perie laterală de răsucire Protejează peria laterală împotriva deteriorării. Design fiabil şi robust. Reduce costurile de întreţinere şi reparații. Formă compactă pentru o maximă manevrabilitate Manevrabilitate excelentă a mașinii. De asemenea, ideală pentru zonele aglomerate și înguste. Posibilitatea de a conduce prin uși cu deschidere normală (90 cm). Reglarea vitezei pentru peria laterală Pentru adaptarea vitezei periei laterale la tipul și volumul respectiv de murdărie. Reduce orice eliberare a prafului. Perie rotativă principală de măturare suspendată Nu este necesară reglarea în urma uzurii. Preluare excelentă a murdăriei, chiar și în cazul denivelărilor. Concept de operare extrem de simplu Peria cu role și periile laterale pot fi pornite și oprite convenabil cu ajutorul unei pedale. Mișcările înainte și înapoi pot fi selectate și reglate comod cu ajutorul unui comutator selector. Reglarea volumului de aspirare pentru măturarea suprafețelor umede.