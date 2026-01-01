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    Masina de maturat actionate prin impingere KM 85/50 R Bp 13511270 | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional gri, cu scaun negru și perie rotativă galbenă, pe roți.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 85/50 R Bp Pack

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.351-127.0

    Echipată cu acumulator şi încărcător, maşina de măturat agilă KM 85/50 R Bp Pack cu post de conducere impresionează prin performanţa sa chiar si pe podele denivelate. Acest model compact de bază este ușor de operat.
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