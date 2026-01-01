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    Masina de maturat-aspiratKM 85/50 W Bp Pack 2SB | Kärcher

    Măturătoare Kärcher profesională, gri, cu perii rotative galben-negre și mâner negru cu accente galbene.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 85/50 W Bp Pack 2SB

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.351-119.0

    Măturător cu aspirator KM 85/50 W Bp Pack livrat cu baterie și încărcător de baterie ca standard pentru performanțe ridicate în zonă. Cu perie cu role plutitoare și zonă mare de filtrare.