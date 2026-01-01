Masina de maturat-aspiratKM 85/50 W Bp Pack ARMA | Kärcher

Maturatorul cu aspirator industrial compact KM 85/50 W Bp Pack impresioneaza prin echipamentul remarcabil cu care este furnizat de fabrica. De exemplu, mașina vine cu frână cu disc, baterie și încărcător de baterie compatibil ca standard. Filtrul pliat plat mare, cu curățare extrem de eficientă folosind o răzuitoare dublă, permite lucrul practic fără praf, în timp ce peria cu role plutitoare produce rezultate de curățare remarcabile chiar și atunci când se confruntă cu condiții proaste de podea și cantități mari de murdărie. Utilizatorii beneficiază de conceptul de operare ultra-convenient și intuitiv cu acționare înainte și înapoi, activată prin simpla împingere sau tragere a mânerului de împingere, și de caracteristici practice, cum ar fi Kärcher Home Base pentru transportul instrumentelor suplimentare de curățare. Mașina robustă cu perie laterală rotativă și cadru cu pereți dubli este ideală pentru aplicații dificile. Schimbarea simplă, fără scule, a cilindrului principal de măturat și a filtrului, precum și performanța ridicată a suprafeței de până la 4725 m²/h (cu perii opționale, laterale stângi), îndeplinesc cerințele înalte ale mediilor industriale.

Tracțiune înainte și înapoi prin intermediul mânerului de împingere Operare intuitivă, simplă și ușor de utilizat. Manevrabilitate maximă a mașinii. Frână cu disc standard pentru decelerare sigură în orice moment. Perie rotativă principală de măturare suspendată Preluare excelentă a murdăriei, chiar și în cazul denivelărilor. Nu este necesară ajustarea uzurii. Curățare eficientă și rapidă. Robust și fiabil pentru aplicații dificile Cadru rotativ robust, cu pereți dubli. Peria laterală oblică previne deteriorarea. Roți mari pentru un confort sporit de operare. Sistem de filtrare performant Filtru pliat plat mare, cu o suprafață totală a filtrului de 2,3 m². Filtru din poliester lavabil. Curățare excelentă datorită racletei duble și poziției orizontale de instalare. Schimbarea fără scule a rolului principal de măturat și a filtrului Schimbare simpla si rapida in caz de uzura. Control rapid al rolului principal de măturat dacă benzile și folia sunt înfășurate. Acces la filtru pe partea curată, fără contact cu praful și murdăria. Formă compactă pentru o maximă manevrabilitate Manevrabilitate excelentă a mașinii. Ideal în spații înguste și aglomerate. Posibilitatea de a conduce prin uși cu deschidere normală (90 cm). Sistem Home Base și zone de depozitare integrate Conexiune foarte practică pentru transportul ustensilelor suplimentare de curățare. Pentru purtarea simplă a, de exemplu, colector de gunoi, perie sau cârpe. Zona de depozitare pentru ustensile mai mici. Concept de operare extrem de simplu Rola de măturat și peria laterală pot fi pornite și oprite convenabil. Mișcare convenabilă înainte și înapoi cu mâner de împingere. Reglarea volumului de aspirare pentru măturarea suprafețelor umede. Container mare pentru deșeuri Absoarbe volume mari de murdărie, făcând astfel posibile activități de lucru îndelungate. Îndepărtarea simplă și golirea în siguranță a deșeurilor. Roțile pivotante montate pe containerul de reziduuri simplifică manevrarea acestuia în procesul de golire. Baterie și încărcător de baterie incluse Baterie de lungă durată, de înaltă performanță pentru durate lungi de funcționare. Lucru cu zgomot redus și fără emisii.