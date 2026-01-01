Masina de maturat-aspiratKM 85/50 W Bp Pack ARMA | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.351-117.0Măturător cu aspirator KM 85/50 W Bp Pack livrat cu baterie și încărcător de baterie ca standard pentru performanțe ridicate în zonă. Cu perie cu role plutitoare și zonă mare de filtrare.
Angrenaj
Electric
Propulsie
Motor CC
Putere de antrenare (V / W)
24 / 912
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
3825
Lățime de lucru (mm)
615
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
850
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1050
Recipient murdărie (l)
50
Capacitate de urcare (%)
15
Viteza de lucru (km/h)
4.5
Suprafata filtrare (m²)
2.3
Dimensiuni compartimant baterii (mm)
362 348 290
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Greutatea cu accesorii (kg)
214
Greutate, gata de funcționare (kg)
226
Greutate cu ambalaj (kg)
224.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1550 x 1100 x 1066
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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