Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack | Kärcher

Mașina de mătura-aspirat cu post de conducere KM 90/60 R Bp Pack este alimentată cu baterii, are perie laterală rotativă, impresionează prin manevrarea sa agilă și manevrabilitatea ridicată în timpul aplicațiilor de curățare, fără emisii în zone interioare și exterioare, cum ar fi parcări, centre logistice și hale de producție. Bateriile de 180 Ah au lungă durată de utilizare si pot fi încărcate confortabil la bord, garantează aplicații lungi. KM 90/60 R Bp Pack este usor de utilizat, datorită sistemului EASY Operation, dispune de o zonă practică de depozitare și un kit de atașare Home Base pentru a face transportul ustensilelor de curățare fără probleme. Sistemul unic, automat și foarte eficient de curățare a filtrului rotund face posibilă lucrul fără praf, fără pierderi de aspirație.

Suprafata mare a filtrului cu curatare automata. Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule. Concept de operare simpla Logic si clar. Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat. Homebase pentru mai multa flexibilitate Diferite conexiuni practice pentru alte accesorii Usor de transportat, de exemplu, un dispozitiv de curatare particule mici, maturi sau alte recipiente suplimentare. Constructie robusta si compacta cu suprafata pick-up. Pentru durata lunga de viata si fiabilitate. Siguranta si manevrabilitate Componente suplimentare ca de exemplu canistra de rezerva sau aparate de curatare manuale pot fi fixate si antrenate.