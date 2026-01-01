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    Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher gri cu scaun negru, volan și perie rotativă galbenă în față.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 90/60 R Bp Pack

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.047-312.0

    Mașina de mătura-aspirat KM 90/60 R Bp Pack este robustă și compactă, cu sistem automat de curățare a filtrului rotund, baterii puternice de 180 Ah și încărcător de baterie integrat.
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