Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R Bp Pack | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.047-312.0Mașina de mătura-aspirat KM 90/60 R Bp Pack este robustă și compactă, cu sistem automat de curățare a filtrului rotund, baterii puternice de 180 Ah și încărcător de baterie integrat.
Tracțiune
Motor CC
Putere de antrenare (kW)
1.2
Angrenaj
Electric
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
5400
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
6900
Lățime de lucru (mm)
615
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
900
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1150
Capacitatea bateriei (Ah)
180
Tensiunea bateriei (V)
24
Durata de funcționare a bateriei (h)
2.5
Recipient murdărie (l)
60
Capacitate de urcare (%)
12
Viteza de lucru (km/h)
6
Suprafata filtrare (m²)
4
Greutatea cu accesorii (kg)
335
Greutate, gata de funcționare (kg)
330
Greutate cu ambalaj (kg)
336
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1695 x 1060 x 1260
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Domenii de utilizare