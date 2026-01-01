Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R G | Kärcher

Echipată cu un motor puternic pe benzină și automat pentru un răspuns optim la pornire, mașina de măturat KM 90/60 R G oferă condițiile ideale pentru aplicații complete de curățare în aer liber. Sistemul unic, automat și extrem de eficient de curățare a filtrului asigură lucrul fără praf și minimizează pierderile de aspirare. Datorită sistemului EASY Operation și a construcției sale compacte, mașina este ușor de operat și, în același timp, impresionează prin manevrabilitatea sa. Kitul de fixare Home Base facilitează transportul instrumentelor de curățare suplimentare.

Constructie robusta si compacta cu suprafata pick-up. Pentru durata lunga de viata si fiabilitate. Siguranta si manevrabilitate Componente suplimentare ca de exemplu canistra de rezerva sau aparate de curatare manuale pot fi fixate si antrenate. Concept de operare simpla Logic si clar. Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat. Suprafata mare a filtrului cu curatare automata. Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule. Homebase pentru mai multa flexibilitate Diferite conexiuni practice pentru alte accesorii Usor de transportat, de exemplu, un dispozitiv de curatare particule mici, maturi sau alte recipiente suplimentare.