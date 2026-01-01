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    Masina de maturat-aspirat KM 90/60 R G | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher gri cu scaun negru, volan și perie rotativă galbenă în față.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 90/60 R G

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.047-310.0

    Alimentată cu benzină, puternică și construită pentru a fi compactă și robustă, mașina de măturat KM 90/60 R G impresionează la curățare în zonele exterioare.
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