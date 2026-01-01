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    Lama de aspirare, 300 mm 47770080 Karcher | Kärcher

    Racletă neagră Kärcher cu suporturi și margine din cauciuc, pe fundal alb.

    Lamelă de aspirare din silicon, 300 mm, drept

    Cod produs: 4.777-008.0

    Dreaptă, rezistentă la ulei.
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