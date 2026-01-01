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    Lama de aspirare, 850 mm 47774010 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher cu roți și suporturi negre, montat pe o bară metalică.

    Lamelă de aspirare dreapta 850mm, 850 mm, drept

    Cod produs: 4.777-401.0

    Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei şi transparent.
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