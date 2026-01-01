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    Suction bar complete replacement BR 40/1, 435 mm 47770970 | Kärcher

    Racletă neagră Kärcher cu lamă albastră, design industrial, pe fundal alb.

    Lamelă de aspirare dreaptă BR 40/1, 435 mm, drept

    Cod produs: 4.777-097.0

    Drept, standard.
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