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    Lama de aspirare, 300 mm 47773240 Karcher | Kärcher

    Piesă de schimb neagră, dreptunghiulară, cu suporturi și prinderi, pe fundal alb.

    Lamelă de aspirare rezistentă la ulei 300, 300 mm, drept

    Cod produs: 4.777-324.0

    Lamela dreapta, rezistenta la ulei, 300 mm. Pentru curatarea bucatariilor, atelierelor, restaurantelor, benzinariilor, etc.
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