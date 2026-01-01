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    Nozzle light 26800020 Karcher | Kärcher

    Lanternă gri cu suport de montare, design robust, lumină albă strălucitoare.

    Lampă de lucru

    Cod produs: 2.680-002.0

    Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.
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