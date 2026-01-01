Nozzle light 26800020 Karcher | Kärcher

Lucrul cu aparatele de curățat cu înaltă presiune este dificil în condiții de iluminare precare. Fie că este vorba de zilele scurte în timpul iernii sau de încăperi și zone neluminate: rezultatul curățării lasă de dorit și clienții noștri, în special din sectorul construcțiilor sau din agricultură, sunt afectați. Lampa noastră de lucru cu LED cu o intensitate luminoasă de 170 lumeni oferă o soluție. Zonele de lucru sunt iluminate optim, ceea ce îmbunătățește semnificativ vizibilitatea timp de cel puțin cinci ore de lucru complete, iar rezultatul curățării este din nou corect. Montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului nostru de înaltă presiune EASY!Force este foarte simplă. Datorită greutății reduse a lămpii de lucru, este greu de observat atunci când lucrați și este, de asemenea, etanșă. Două baterii litiu-ion CR123, incluse la livrare. Mai multe baterii sunt disponibile separat.

Versiune etanşă Dezvoltată pentru a fi utilizată cu aparate de curățare cu presiune. Montare simplă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Tehnologie LED puternică Design ușor și timpi lungi de funcționare. Intensitatea luminii este de peste 170 lumeni.