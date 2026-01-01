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    Lance 2050 mm 47606280 Karcher | Kärcher

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    Lance 2050 mm

    Cod produs: 4.760-628.0

    Lance de pulverizare, rotativă, de culoare gri, 2.050 mm.
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