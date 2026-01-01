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    Lance 600 mm 47606250 Karcher | Kärcher

    Lance Kärcher pentru curățare sub presiune, cu mâner negru și tub metalic argintiu, pe fundal alb.

    Lance 600 mm

    Cod produs: 4.760-625.0

    Lance de pulverizare, rotativă, de culoare gri, 600 mm.
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