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    Lance caroserie 41120320 Karcher | Kärcher

    Lance de curățare Kärcher cu roată neagră și duză gri, pe fundal alb.

    Lance caroserie

    Cod produs: 4.112-032.0

    Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.
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