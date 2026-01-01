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    Lance cu duză rotativă, 050 | Kärcher

    Duza neagră Kärcher Professional, cu inscripție vizibilă, pe fundal alb.

    Lance cu duză rotativă, 050

    Cod produs: 4.767-233.0

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