☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Lance cu duză rotativă, mic, 028 | Kärcher

    Duza gri Kärcher Professional, cu textură antiderapantă și inscripție, văzută din lateral.

    Lance cu duză rotativă, mic, 028

    Cod produs: 4.114-056.0

    Solicită o ofertă