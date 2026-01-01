☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Lance de curatare a jgheaburilor 21120150 Karcher | Kärcher

    Lance de curățare Kärcher din metal, cu un capăt curbat și un conector de alamă detașabil.

    Lance de curatare a jgheaburilor

    Cod produs: 2.112-015.0

    Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.
    Solicită o ofertă