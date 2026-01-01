Lance de pulberizare cu regulator de presiune 027 | Kärcher

Alternativa ideală pentru aparatul de curățat cu înaltă presiune fără funcție de servocomandă: lancea noastră de pulverizare PowerControl 027 cu profilul patentat al duzei de putere pentru creșterea performanței de curățare cu până la 40% are un sistem de reglare infinit variabilă ușor de utilizat al presiunii, la îndemâna utilizatorului. În acest fel puteți coordona cu precizie performanța de curățare și sarcina de curățare în timpul aplicației. Agentul de curățare poate fi aplicat în mod specific printr-un mod integrat de joasă presiune. Pentru a optimiza și mai mult rezultatul, acesta acceptă, de asemenea, reglarea nivelului de pulverizare, care asigură unghiul de lucru corespunzător de fiecare dată.