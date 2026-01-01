Lance de pulberizare cu regulator de presiune 034 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.112-045.0Reglarea infinit variabilă a presiuni în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul.
Filet de racordare
EASY!Lock
Culoarea
antracit
Greutate cu ambalaj (kg)
1.2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.