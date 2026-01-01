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    Lance de pulberizare cu regulator de presiune 034 | Kärcher

    Lance telescopică Kärcher Professional, gri, cu detalii de ajustare și conectare.

    Lance de pulberizare cu regulator de presiune 034

    Cod produs: 4.112-045.0

    Reglarea infinit variabilă a presiuni în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul.
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