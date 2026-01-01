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    Lance de pulberizare cu regulator de presiune 042 | Kärcher

    Lance telescopică Kärcher Professional, gri, cu detalii de ajustare și conectare.

    Lance de pulberizare cu regulator de presiune 042

    Cod produs: 4.112-046.0

    Lancea de pulverizare PowerControl cu duza 042 permite o eficiență adecvată de curățare pentru fiecare sarcină de curățare. Reglarea infinit variabilă și precisă a presiunii exact în raza de acțiune.
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