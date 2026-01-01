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    Lance de pulberizare zincată 850mm | Kärcher

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    Lance de pulberizare zincată 850mm

    Cod produs: 9.751-044.0

    Lancea de pulverizare zincată de 600 mm cu racord înfiletabil manual este potrivită pentru aparatele din gama HD Classic. Lancea de pulverizare nu poate fi rotită.
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