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    Lance de pulverizare Classic M, 840 mm | Kärcher

    Lance de pulverizare Kärcher, neagră, cu mâner ergonomic și duză metalică lungă, pe fundal alb.

    Lance de pulverizare Classic M, 840 mm

    Cod produs: 4.760-895.0

    Lance de pulverizare de înaltă presiune cu racorduri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.
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