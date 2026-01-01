Lance de pulverizare Classic M, 840 mm | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.760-895.0Lance de pulverizare de înaltă presiune cu racorduri prin înșurubare M22, din seria Classic de la Kärcher. Potrivită și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă.
Lungime (mm)
840
Temperatură (°C)
max. 155
Filet de racordare
M22 x 1,5
Culoarea
Negru
Greutate cu ambalaj (kg)
0.8
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.