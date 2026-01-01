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    Lance de sablat dubla 960 mm 21120160 Karcher | Kärcher

    Lance telescopică Kärcher cu două duze și mâner negru, pe fundal alb.

    Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm

    Cod produs: 2.112-016.0

    Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).
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