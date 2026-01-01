Lance de sablat dubla 960 mm 21120160 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.112-016.0Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).
Presiune maximă de lucru (bar)
310
Lungime (mm)
960
Temperatură (°C)
max. 150
Filet de racordare
EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg)
1.8
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.