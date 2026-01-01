Lance de sablat rotativa 1050mm-Executie alimentara 47606550 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.760-655.01050 mm de teava gri, alimentara, rotativa pentru utilizarea in industrial alimentara. Toate piesele care intra in contact cu apa sunt sigure pentru alimente.
Presiune maximă de lucru (bar)
300
Lungime (mm)
1050
Temperatură (°C)
max. 155
Filet de racordare
M22 x 1,5
Mâner
rotativ
Greutate cu ambalaj (kg)
1
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.