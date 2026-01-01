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    Lance de sablat rotativa 1050mm-Executie alimentara 47606550 | Kärcher

    Lance de presiune Kärcher, metalică cu mâner negru, pe fundal alb.

    Lance de sablat, gri, sigilata, 1050m, 1050 mm, rotativ

    Cod produs: 4.760-655.0

    1050 mm de teava gri, alimentara, rotativa pentru utilizarea in industrial alimentara. Toate piesele care intra in contact cu apa sunt sigure pentru alimente.
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