Lance de sablat 2050mm, rotativ, egronomic 47606620 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.760-662.0Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.
Lungime (mm)
2050
Temperatură (°C)
max. 155
Filet de racordare
M22 x 1,5
Mâner
rotativ
Presiune maximă de lucru (bar)
300
Greutate cu ambalaj (kg)
1.7
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.