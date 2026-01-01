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    Lance de sablat 250 mm, ne rotabil 41120270 Karcher | Kärcher

    Duza gri Kärcher pentru curățare sub presiune, cu design cilindric și textură striată, pe fundal alb.

    Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 250 mm, rotativ

    Cod produs: 4.112-027.0

    Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică
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