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    Lance de sablat 550 mm, nerotativ 41120240 Karcher | Kärcher

    Lance gri pentru curățare Kärcher, cu capete din plastic și corp metalic, pe fundal alb.

    Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 400 mm, rotativ

    Cod produs: 4.112-024.0

    Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică
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