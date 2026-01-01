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    Lance de sablat 600mm, rotativa, egronomica 47606640 Karcher | Kärcher

    Lance pentru curățare Kärcher, neagră, cu mâner ergonomic și vârf metalic, pe fundal alb.

    Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ

    Cod produs: 4.760-664.0

    Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.
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