Lance de sablat 850mm, rotativ, egronomic 41120060 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.112-006.0Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.
Presiune maximă de lucru (bar)
300
Lungime (mm)
840
Temperatură (°C)
max. 155
Filet de racordare
EASY!Lock
Mâner
rotativ
Greutate cu ambalaj (kg)
0.9
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.