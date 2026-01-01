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    Lance de sablat 550 mm, nerotativ 47606650 Karcher | Kärcher

    Lance din metal cu capăt din alamă și mâner negru, utilizată pentru curățare sub presiune.

    Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire

    Cod produs: 4.760-665.0

    550 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nerotativ.
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