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    Lance de sablat 250 mm, ne rotabil 47606670 Karcher | Kärcher

    Lance de presiune Kärcher cu capete negre, cilindru metalic, fundal alb.

    Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire

    Cod produs: 4.760-667.0

    250 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nerotativ.
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